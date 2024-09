Pakistan: neuf députés du parti de l'ex-Premier ministre Imran Khan présentés à un juge anti-terroriste

Ils sont les premiers responsables convoqués en vertu d'une récente loi dénoncée par Amnesty International comme "criminalisant les rassemblements pacifiques" et comme un moyen de "réprimer l'opposition".

Il s'agit de Mohammed Choaib Chahine, un avocat membre de la direction du PTI, qui a assuré dans la salle d'audience avoir été "interpellé dans (son) bureau vers 19H30" lundi et avoir été "retenu dans un commissariat jusqu'au matin".

Au moins un autre cadre du PTI a également été présenté au juge, après une plainte de la police pour "attaque contre des fonctionnaires", "émeutes armées" et "rassemblement illégal" dimanche.

En tout, 34 cadres et membres du Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), le parti de l'ex-international de cricket, dont les neuf députés, ont été placés en détention préventive pour huit jours, pour violation de la loi qui encadre désormais les manifestations à Islamabad.

"Ils n'ont mené aucune enquête, c'est du cinéma, ils ne savaient même pas quelles charges étaient retenues contre nous et m'ont seulement demandé le mot de passe de mon téléphone", a-t-il ajouté.

Il a ensuite été conduit en détention.

- "Emeutes" -

Farooq NAEEM

Dès lundi soir, le PTI avait tiré la sonnette d'alarme, assurant que plusieurs de ses cadres et députés avaient été "arrêtés", pour certains à la sortie de l'Assemblée nationale, mais ni la police ni la justice n'avaient commenté jusqu'à la présentation des six élus devant la justice mardi après-midi.

Le chef du PTI, Gohar Ali Khan, a reparu mardi en fin de journée aux abords du même tribunal.

Il a raconté avoir été emmené dans un commissariat lundi soir. "Et ce soir, on m'a informé qu'on n'avait pas besoin de moi dans cette affaire et que mon arrestation n'était pas demandée", a-t-il affirmé.