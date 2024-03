Pakistan: non-lieu pour deux frères chrétiens accusés de blasphème

Plus de 80 maisons et 19 églises d'un quartier chrétien de la ville de Jaranwala, dans la province du Pendjab (centre-est), avaient été incendiées et détruites, lorsque la nouvelle d'une profanation du Coran par une famille chrétienne s'était répandue.

La question du blasphème est incendiaire dans ce pays conservateur à majorité musulmane, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.