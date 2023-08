Pakistan: plusieurs églises incendiées à la suite d'allégations de blasphème

Plusieurs églises ont été incendiées par une foule déchaînée dans l'est du Pakistan mercredi, après qu'une famille chrétienne a été accusée de blasphème, ont indiqué la police et des services de secours.

Des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent de la fumée s'élevant de l'église et du mobilier comme des lits et des chaises incendiés dans la rue.

Des centaines de personnes armées de bâtons et de pierres ont pris d'assaut le quartier à majorité chrétienne de la ville de Faisalabad, a indiqué à l'AFP la police de la zone.

Selon la même source quatre églises ont été incendiées et aucun blessé n'a été signalé.

"Des photos et des vidéos de pages du Coran brûlées ont été partagées entre habitants, ce qui a provoqué un tollé", a déclaré par téléphone à l'AFP Rana Imran Jamil, porte-parole des services de secours de la ville.

"Nous appelons à la justice et à l'action de la part des forces de l'ordre et de ceux qui rendent la justice (...) afin qu'ils interviennent immédiatement et nous assurent que nos vies ont de la valeur dans notre propre patrie", a posté sur le réseau social X (anciennement Twitter) l'évêque de la ville voisine de Lahore, Azad Marshall.

La question du blasphème est particulièrement sensible au Pakistan, où même des allégations non prouvées d'offense à l'islam peuvent entraîner assassinats et lynchages.

Les chrétiens, qui représentent environ 2% de la population, occupent l'un des échelons les plus bas de la société pakistanaise et sont fréquemment la cible d'allégations de blasphème fallacieuses et infondées.