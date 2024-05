Pakistan: pour les sourds, l'école c'est la vie

Partager:

Les mains virevoltent dans un ballet raffiné. Les visages sont animés, les sourires espiègles. Le silence est à peine troublé par le souffle des ventilateurs. Dans cette école pour sourds au Pakistan, les élèves apprennent à communiquer et reprennent goût à la vie. Sur plus d'un million de Pakistanais sourds en âge d'être scolarisés, moins de 5% vont à l'école. Ce pourcentage diminue encore pour les filles. Sans langage pour s'exprimer, beaucoup sont marginalisés par la société ou même leurs familles.

A Lahore (est), le programme privé Deaf Reach enseigne la langue des signes en anglais et ourdou à plus de 200 élèves, surtout issus de milieux défavorisés. "Il y a un énorme manque de communication (au Pakistan), où les gens ne connaissent généralement pas la langue des signes", affirme à l'AFP Qurat-ul-Ain, une élève sourde de 18 ans, arrivée il y a un an. A Deaf Reach, "je suis très heureuse. J'ai des amis, on communique ensemble, on plaisante, on partage nos histoires, on se soutient (...) Ca fait du bien de pouvoir partager nos sentiments et nos pensées", ajoute la jeune fille, dont l'intensité des traits accentue le jeu des mains.

Les classes ouvertes, sans bruit, respirent la joie de vivre. Les interactions avec les enseignants, dont beaucoup sont aussi sourds, sont ponctuées de grands sourires. Chacun a un nom en langue des signes, souvent lié à une caractéristique physique. Les plus jeunes apprennent avec des visuels: à une image sont associés un mot et un signe. Quand chacun passe au tableau, les élèves tournent le pouce vers le bas pour une mauvaise réponse et font le signe de l'applaudissement -- les mains qui tournent sur elles-mêmes -- pour une bonne. Les sourds sont privés de langage dans de nombreux pays. Selon leur fédération internationale, 80% des 70 millions de sourds du monde n'ont aucun accès à l'éducation.