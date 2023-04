Pakistan: quatre policiers tués dans une fusillade avec des islamistes

Lundi, quatre personnes - deux policiers et deux civils - avaient été tuées dans l'explosion d'une bombe placée sur une moto, sur un marché fréquenté de Quetta.

"Un terroriste a aussi été tué dans les échanges de coups de feu, et les autres se sont échappés", a-t-il ajouté.

L'Armée de libération du Baloutchistan, une organisation séparatiste, a revendiqué cet attentat.

Le Baloutchistan, province la plus grande, la moins peuplée et la plus pauvre du Pakistan, est secouée par intermittence depuis des décennies par une rébellion séparatiste.

Des groupes jihadistes, comme le TTP, y sévissent également.