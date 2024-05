Pakistan: six Pendjabis tués dans une attaque au Baloutchistan

Six travailleurs originaires de la province du Pendjab ont été tués au Baloutchistan, région du sud-ouest du Pakistan en proie à des violences séparatistes, a annoncé jeudi la police.

"Nous enquêtons mais il semble qu'ils aient été attaqués parce qu'ils étaient Pendjabis", ethnie majoritaire au Pakistan dont la province est la plus riche, a-t-il ajouté.

"Six barbiers ont été tués et un blessé" dans cette attaque visant la maison dans laquelle ils logeaient, à environ 25 kilomètres de la ville portuaire de Gwadar, a indiqué à l'AFP Muhammad Mohsin, un haut responsable de la police locale.

Depuis des décennies, le Baloutchistan, la province la plus vaste du pays, mais pauvre et peu peuplée, est secouée par des violences ethniques, sectaires et séparatistes.

Malgré ses richesses en hydrocarbures et en minerais, sa population se plaint d'être marginalisée et spoliée de ses ressources naturelles.

Les rebelles s'en prennent régulièrement aux Pendjabis et aux Sindhis - venus de la province voisine plus à l'est -, de même qu'aux employés des compagnies étrangères, en particulier chinoises, opérant dans le secteur de l'énergie.