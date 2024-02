Pakistan: un haut fonctionnaire avoue avoir aidé à truquer les élections

De nombreuses allégations de fraude avaient été formulées après que les autorités ont coupé le réseau de téléphonie mobile du pays le jour de l'élection et que le dépouillement a pris plus de 24 heures.

M. Chattha a avoué qu'il avait supervisé le trucage des votes à Rawalpindi. "Nous avons transformé les perdants en gagnants, en inversant des marges de 70.000 voix pour 13 sièges de l'assemblée nationale", a-t-il précisé à la presse.

"Pour avoir commis un crime aussi odieux, je vais me livrer à la police", a-t-il ajouté, mettant également en cause le chef de la commission électorale et le plus haut magistrat du pays.

La commission électorale a rejeté les allégations de M. Chattha, mais a promis dans un communiqué qu'elle "mènerait une enquête".