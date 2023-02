Pakistan : un proche de l'ex-Premier ministre Imran Khan libéré sous caution

(Belga) Un proche de l'ex-Premier ministre pakistanais Imran Khan arrêté la semaine dernière pour avoir critiqué les membres de la Commission électorale, a été libéré sous caution mercredi, selon son parti, le Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI).

Fawad Chaudhry, qui a été ministre de l'Information sous le gouvernement de M. Khan, avant que celui-ci ne soit évincé en avril 2022 par une motion de censure, avait été arrêté à son domicile de Lahore (Est). Un tribunal à Islamabad a "accordé une libération sous caution de Fawad Chaudhry moyennant un cautionnement de 20.000 roupies (68 euros) à la condition qu'il ne récidive pas", a déclaré un porte-parole du PTI à l'AFP. Son avocat a confirmé la nouvelle à la presse, à l'extérieur du tribunal. M. Chaudhry était accusé d'avoir "harcelé et intimidé" dans des interviews télévisées les membres de la Commission électorale et leurs familles, selon un rapport de la police rendu public par le PTI, la formation politique dirigée par M. Khan. Le Pakistan est en proie à une grave crise politique depuis l'éviction de M. Khan. L'ancien champion de cricket continue à jouir d'une solide popularité et s'efforce d'obtenir des élections anticipées, avant la date limite fixée à la mi-octobre. Le gouvernement du Premier ministre Shehbaz Sharif fait tout pour qu'elles n'aient pas lieu plus tôt, afin de se donner une chance de redresser d'ici là l'économie et sa popularité chancelante. Imran Khan était arrivé au pouvoir en 2018, après la victoire aux législatives du PTI, sur une plateforme populiste mêlant promesses de réformes sociales, conservatisme religieux et lutte contre la corruption. Mais sous son mandat, la situation économique s'est dégradée et il a perdu le soutien de l'armée qui avait été accusée d'avoir contribué à le faire élire.