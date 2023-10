Panama: la protestation enfle contre un nouveau contrat minier

Des milliers de Panaméens ont de nouveau défilé vendredi pour exiger l'abrogation d'un contrat avec la société canadienne First Quantum Minerals, qui exploite au Panama la plus grande mine de cuivre d'Amérique centrale.

Les écoles sont restées fermées toute la semaine et dans certaines zones, des affrontements ont éclaté entre des manifestants jetant des pierres et la police qui a fait usage de gaz pour les disperser.

Cette gigantesque mine de cuivre à ciel ouvert, située à 240 km de la ville de Panama, génère 4% du PIB et 75% des revenus à l'exportation du pays. En février 2019, la mine produisait environ 300.000 tonnes de concentré de cuivre par an et employait plus de 8.000 personnes.