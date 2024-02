Panama: l'ex-président Martinelli perd son dernier recours pour éviter la prison

Ce recours devant la plus haute juridiction du pays était la dernière chance de l'ex-président de 71 ans d'éviter l'incarcération.

M. Martinelli, candidat à la présidentielle de mai, a été condamné en juillet à 128 mois de prison, soit dix ans et six mois, et à payer une amende de 19 millions de dollars pour blanchiment de capitaux.