Panama: plus de 500.000 migrants, un record, ont traversé la jungle du Darien cette année

Plus d'un demi-million de migrants ont traversé la dangereuse jungle du Darien, de la Colombie au Panama, afin de se rendre aux Etats-Unis, depuis le début de l'année, ce qui constitue un record, a annoncé mercredi le gouvernement panaméen.

Au cours de leur voyage, les migrants cherchant une vie meilleure risquent de rencontrer des animaux sauvages dans la jungle dense, des rivières dangereuses et des gangs criminels qui leur extorquent de l'argent pour les guider.

Longue de quelque 265 kilomètres et couvrant 575.000 hectares, cette jungle est devenue un passage obligé pour les migrants qui, depuis l'Amérique du Sud, tentent d'atteindre les Etats-Unis via l'Amérique centrale et le Mexique.

La plupart sont des Vénézuéliens, mais des Equatoriens, des Haïtiens, des Chinois, des Vietnamiens, des Afghans et des ressortissants de pays africains empruntent aussi cette route.

Le flux est si important que le Panama, avec l'aide d'organisations internationales, a mis en place des centres d'aide aux migrants dans différentes régions du pays.