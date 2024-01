Papier toilette, ramen et œuf congelés: au Canada, le froid extrême gèle les objets du quotidien

Au Canada, le froid extrême transforme l'eau bouillante en vapeur, gèle les œufs cassés, etc. Un vortex polaire a amené un froid record dans certaines régions du Canada et des vidéos montrent des objets quotidiens tels que du papier toilette, des œufs, des nouilles et de l'eau chaude complètement gelés par des températures extrêmement glaciales en Alberta, au Canada.

Selon Environnement Canada, à partir depuis ce mardi, certaines parties du nord de l'Alberta connaissent des conditions de froid extrême, et cela durer jusqu'à la fin de la semaine.