Papouasie-Nouvelle-Guinée: au moins six villages victimes d'un glissement de terrain

Un important glissement de terrain a touché "plus de six villages" situés dans une région montagneuse de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ont indiqué vendredi les autorités locales, qui redoutent un lourd bilan humain.

Le gouverneur de cette province, Peter Ipatas, a indiqué que "plus de six villages" avaient été frappés, qualifiant le désastre de "catastrophe naturelle sans précédent" ayant causé des "dégâts considérables". Il a ajouté que ce glissement avait causé des "pertes humaines et des dégâts matériels".

Le bureau national de gestion des catastrophes de Papouasie-Nouvelle-Guinée n'a pas fourni de bilan dans l'immédiat.

Une équipe de secours - composée de médecins, militaires, policiers, membres d'agences onusiennes - a été dépêchée sur les lieux pour évaluer les dégâts et prendre en charge les blessés.