Paraguay: 10 morts lors d'une opération de transfert de prison d'un chef de gang

Elle a été menée par plus de 2.200 policiers et militaires, a indiqué le chef de la Police nationale, le commissaire Carlos Benitez dans une conférence de presse.

Javier Rotela est à la tête du "Clan Rotela", un groupe dédié au trafic de drogue à Asuncion et qui compterait selon le criminologue Juan Martens quelque 7.000 membres dans plusieurs prisons du pays.

"Avec fermeté et détermination, nous avons mené à bien une opération historique et sans précédent dans le but de construire un pays plus sûr pour les familles", s'est félicité lors d'une prise de parole devant la prison le président du Paraguay Santiago Peña.

La prison de Tacumbu, la plus grande mais aussi la plus vieille du Paraguay, a une capacité de 1.500 détenus mais en héberge près du double.

Le Paraguay, qui compte plus de six millions d'habitants, a une population carcérale de plus de 16.000 personnes.