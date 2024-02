Paralysé, le Congrès américain incapable d'envoyer des fonds à l'Ukraine ou Israël

Entre querelles républicaines mortifères et bras de fer avec Joe Biden, le Congrès américain était à nouveau plongé mercredi dans le chaos, incapable de valider une quelconque enveloppe pour l'Ukraine ou Israël.

Un projet de loi censé approuver des fonds pour ces deux pays en guerre et réformer le système migratoire américain a pourtant été âprement négocié depuis des mois. Mais personne ne se fait d'illusions: celui-ci non plus ne passera pas, lors d'un vote au Sénat dans l'après-midi.