Paris commande 42 avions de combat Rafale

Représentant un "investissement de plus de 5 milliards d'euros" selon le ministre des Armées Sébastien Lecornu, cette commande était prévue de longue date et inscrite dans le budget 2023.

"Première commande majeure financée par la LPM (loi de programmation militaire votée en fin d'année dernière, NDLR), elle illustre l'excellence industrielle française et contribue à plus de 7.000 emplois dans plus de 400 entreprises en France", s'est félicité Sébastien Lecornu sur X.

Les livraisons doivent s'étaler entre 2027 et 2032. D'ici là, Paris doit encore prendre livraison de 27 appareils commandés par le passé.

- "Souveraineté industrielle" -