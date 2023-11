A Paris, des manifestants appellent au "cessez-le-feu immédiat" à Gaza

Plus d'un millier de personnes se sont rassemblées jeudi soir à Paris pour demander l'arrêt du "massacre à Gaza" et un "cessez-le-feu immédiat" lors d'une manifestation autorisée par la préfecture de police à l'appel d'élus LFI, de collectifs politiques et syndicaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

A partir de 18h00, une foule compacte s'est réunie au centre de la place de la République, équipée de drapeaux et pancartes de soutien au peuple palestinien et aux habitants de Gaza.