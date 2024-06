Paris: deux Moldaves mis en examen et incarcérés pour des cercueils tagués sur la façade du Figaro

"Les deux individus ont été mis en examen pour dégradations et participation à (une) entreprise de démoralisation de l'armée en vue de nuire à la défense nationale en temps de paix", a détaillé une source judiciaire.

Deux Moldaves ont été mis en examen et incarcérés samedi à Paris, soupçonnés d'avoir tagué sur la façade du quotidien Le Figaro six cercueils accompagnés d'une mention de l'Ukraine, a-t-on appris de source judiciaire.

Ces infractions ont été retenues par le parquet de Paris lors de l'ouverture d'une information judiciaire. Initialement, l'enquête avait été ouverte pour dégradation en réunion et association de malfaiteurs.

Ils sont soupçonnés d'avoir réalisés six tags au pochoir et à la peinture rouge, accompagnés des inscriptions "Stop the Death, Mriya, Ukraine" sur la façade du quotidien Le Figaro. En ukrainien, "mriya" signifie "rêve".

Six visuels identiques avaient été trouvés jeudi matin sur la façade de l'Agence France-Presse (AFP) à Paris, située non loin du Figaro.

Selon leurs premières déclarations rapportées par une source proche du dossier, les deux Moldaves ont affirmé avoir été payés une centaine d'euros pour réaliser ces tags.