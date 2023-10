A Paris, une foule pro-palestinienne pour dire "stop au massacre à Gaza"

Encadré par un important dispositif de sécurité, le rassemblement était la première manifestation parisienne à ne pas avoir initialement fait l'objet d'une interdiction par la préfecture de police de Paris.

Jeudi soir, le rassemblement qui a réuni plusieurs milliers de personnes toujours place de la République avait été interdit par les autorités avant que la justice administrative ne vienne lever cette interdiction.

"On a réussi à convaincre les juges que nous défendons les droits humains. Le combat continuera dans la légalité jusqu'au bout", a lancé dimanche à la foule l'avocate Dominique Cochin. "On a ouvert la porte à Paris et dans d'autres départements, des arrêtés d'interdiction tombent et les gens peuvent manifester", a-t-elle ajouté.