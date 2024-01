A Paris, Yamamoto vagabonde en bande autour de l'esprit bohème

Le créateur japonais Yohji Yamamoto a célébré jeudi, dans une ambiance de chapeaux feutre et de grands manteaux de vagabonds, l'esprit bohème et fait défiler dans cette ode à la nonchalance artistique ses amis de toujours, comme le cinéaste Wim Wenders.

Zinédine Zidane était dans son élément au premier rang, en costume pantalon cargo noir et veste sanglée, et boots compensées de Y-3, la ligne sport du Japonais en collaboration avec Adidas, que l'ancien numéro 10 des Bleus représente.

Ayant longtemps vécu entre Tokyo et Paris, Yamamoto a remporté d'innombrables prix au cours de sa longue carrière, pendant laquelle il a également conçu des costumes pour des films de Takeshi Kitano et des maillots pour les All Blacks et le Real Madrid.