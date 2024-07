Partage illégal de données: la justice norvégienne confirme une amende record pour Grindr

La justice norvégienne a confirmé lundi une amende record de 65 millions de couronnes (5,7 millions d'euros) infligée à l'application de rencontres Grindr pour partage illégal de données sensibles.

En 2021, l'autorité norvégienne de protection des données (Datatilsynet) avait mis à l'amende Grindr, qui se présente comme "le plus grand réseau mondial de rencontres pour les personnes gays, bi, trans et queer", lui reprochant d'avoir fourni entre juillet 2018 et avril 2020 des données de ses utilisateurs à des tiers pour du marketing ciblé.