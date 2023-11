Pas assez de nourriture et de combustible dans la bande de Gaza pour cuisiner, selon l'ONU

Avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu temporaire entre Israël et le Hamas, du gaz pour cuisiner a été livré pour la première fois depuis le début de ce conflit, selon l'agence des Nations unies. Elles sont cependant insuffisantes pour répondre à la demande. Des longues files d'attente ont été observées dans les stations-service. La population fait également la queue la nuit. Selon les rapports de l'ONU, les gens mettent brûlent désormais portes et châssis pour cuisiner.

L'approvisionnement en nourriture à Gaza reste difficile, selon l'agence des Nations unies. De nombreuses personnes manquent de nourriture et de combustible pour cuisiner. Le nord de la bande de Gaza en particulier a besoin d'aide. Le bétail est également menacé par les pénuries. "Les fermiers de la bande de Gaza abattent leurs animaux parce qu'ils ont un besoin urgent de nourriture et qu'il en faut aussi pour maintenir le bétail en vie", a déclaré l'OCHA. Des tentes, des couvertures, de l'eau potable et de l'aide médicale ont encore été livrées le week-end dernier.

On est lundi au quatrième jour de la trêve décrétée dans les combats. Outre l'échange d'otages et de prisonniers, l'accord prévoit également l'admission à Gaza de centaines de camions transportant de la nourriture, des fournitures médicales et du carburant, selon les médias. Jusqu'au 7 octobre et l'attaque du Hamas sur le sol israélien, environ 500 camions livraient chaque jour des fournitures humanitaires dans la zone bouclée par Israël et l'Égypte.