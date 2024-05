Pas de répit à Gaza après la demande de mandats d'arrêt à la CPI dénoncée par Israël et le Hamas

La guerre dévastatrice ne connaît pas de répit mardi à Gaza entre Israël et le Hamas qui ont dénoncé les mandats d'arrêt réclamés à la Cour pénale internationale (CPI) contre des dirigeants israéliens et du mouvement islamiste palestinien pour crimes de guerre et contre l'humanité présumés.

Les violences meurtrières ont gagné également la Cisjordanie où l'armée israélienne a dit mener une nouvelle opération dans la ville de Jénine, bastion de groupes armés palestiniens luttant contre l'occupation israélienne.