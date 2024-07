Pas de trêve malgré la fête nationale pour Biden, en pleine crise sur sa candidature

Le président américain Joe Biden continue jeudi à affronter la tempête déclenchée par son piètre débat face à Donald Trump il y a une semaine, la polémique autour de sa capacité à gouverner quatre ans de plus malgré son âge avancé n'en finissant pas d'enfler.

Selon CNN et le New York Times jeudi, qui citent des sources anonymes, Joe Biden a dit à des responsables démocrates lors d'une rencontre la veille qu'il devrait dormir davantage et ne plus prévoir d'événement après 20H00.