Pas de trêve tant que les objectifs ne sont pas atteints, dit le gouvernement israélien

"En réaction aux articles autour d'un accord sur un cessez-le-feu : Israël ne renoncera pas à la destruction du Hamas ni à la libération de tous les otages et il n'y aura pas de menace pour la sécurité d'Israël en provenance de Gaza", a déclaré la porte-parole du gouvernement, Ilana Stein.

Fin novembre, les deux parties avaient déposé les armes pendant sept jours. Mais on insistait à l'époque qu'il s'agissait d'une pause et non d'un cessez-le-feu. Rien n'a changé à cet égard, affirme Mme Stein. "Dans le passé, des interruptions de combats ont eu lieu à des fins humanitaires. Cet accord a été violé par le Hamas", a ajouté la porte-parole.