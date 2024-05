"Pas d'équivalence" entre le Hamas et Israël, estime le chef de la diplomatie française

Les "demandes simultanées" de mandats d'arrêt par le procureur de la Cour pénale internationale à l'encontre de dirigeants israéliens et du Hamas "ne doivent pas" mettre sur le même plan ce mouvement islamiste palestinien et Israël, a souligné mardi le ministre français des Affaires étrangères.

"Ces demandes simultanées de mandats d'arrêt ne doivent pas créer d'équivalence entre le Hamas et Israël", a déclaré Stéphane Séjourné. Le ministre a à cet égard fait état d'"un groupe terroriste qui s'est félicité des attentats du 7 octobre, qui les a revendiqués également de manière assumée", et d'un "État démocratique, Israël, qui doit respecter le droit international dans la conduite d'une guerre qu'il n'a pas déclenchée lui-même".

La France rejoint ainsi l'Italie, qui a estimé plus tôt "inacceptable" et "absurde" de mettre sur le même plan le Hamas et Israël et l'Allemagne qui a regretté une décision du procureur de la CPI qui "donne l'impression fausse d'équivalence".