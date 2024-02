Pauvreté, santé mentale et pollution menacent les droits des enfants dans l'UE

L'Unicef appelle lundi l'Union européenne à protéger et renforcer les droits des enfants alors que ces derniers sont confrontés à une augmentation de la pauvreté, une détérioration de leur santé mentale, aux violences sexuelles en ligne et souffrent de la pollution.

Les troubles de la santé mentale - anxiété et dépression principalement - touchaient, eux, en 2019 plus de 11 millions d'enfants et de jeunes Européens, dont un cinquième était des adolescents (15-19 ans), selon l'Unicef.

La pollution de l'air menace également la santé des enfants alors qu'en 2019 - dernières données disponibles -, 472 enfants et jeunes en sont décédés, dont la grande majorité (93%) étaient âgés de moins d'un an, poursuit l'Unicef.

Les violences sexuelles n'épargnent pas non plus les enfants européens. Les technologies numériques - apportant de nombreux bénéfices par ailleurs, nuance l'Unicef - ont entrouvert "la porte à certains risques majeurs tels que le cyberharcèlement et l'exploitation sexuelle". Selon le rapport, un enfant sur huit âgé de 12 ans est "régulièrement confronté à des demandes sexuelles non désirées en ligne".