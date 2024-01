PayPal va supprimer environ 9% de ses effectifs, un peu moins de 2.500 emplois

Dans la lettre, Alex Chriss a justifié cette réorganisation par la nécessité pour PayPal de gagner en "efficacité" et d'"automatiser", ainsi que de "réduire la complexité et les doublons".

Le groupe fait face à une concurrence féroce dans le secteur des paiements en ligne, notamment venue de Google Pay et Apple Pay, qui s'appuient sur des groupes incomparablement plus grands et plus diversifiés que PayPal.

Il subit aussi le contrecoup de la normalisation post-pandémie, après avoir connu l'euphorie en 2020 et 2021 grâce à l'accélération des ventes en ligne.

Les investisseurs s'inquiètent, de longue date, de ses marges, jugées insuffisantes.