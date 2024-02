Pays-Bas: Extinction Rebellion va à nouveau mener des actions à La Haye

Une marche se mettra en route depuis divers lieux de la ville en direction de l'axe A12 à partir de midi. Des actions de ce genre ont déjà eu lieu une trentaine de fois, et passent devant le parlement néerlandais et le ministère de l'Economie et du Climat.

Le blocage qui aura lieu samedi a déjà été annoncé il y a un mois. Le ministre chargé du portefeuille climat, Rob Jetten, estime que la manifestation survient trop tôt, alors qu'il prévoit de présenter un démantèlement des subsides et autres avantages fiscaux aux énergies fossiles la semaine prochaine.