Pays-Bas: la vitesse limitée à 30km/h à Amsterdam

Amsterdam va devenir la première ville des Pays-Bas à imposer une limite de vitesse à 30 km/h dans la plupart des rues, dès vendredi. L'initiative vise à rendre la ville plus sûre et calme.

Cette limite de vitesse s'avère indispensable alors que la ville est de plus en plus dense, estime Melanie van der Horst, échevine de la ville en charge de la mobilité . "Il en résulte qu'il y a de plus en plus de situations dangereuses dans la circulation".

Amsterdam compte 800.000 habitants, une population en augmentation et la cité aux multiples canaux est visitée par près de 20 millions de touristes par an.

Jeudi soir, 4.500 nouveaux panneaux de signalisation ont été installés à travers la ville. Amsterdam entend donner la priorité à la mobilité douce en encourageant la marche et le vélo. Bien des rues du centre ont été fermées à la circulation des voitures et transformées en zones piétonnes et cyclistes. Il y a de plus en plus de rues qui sont réservées aux vélos, et où les voitures ne sont pas prioritaires.