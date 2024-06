Pays-Bas: le ministère public fait appel du jugement dans l'affaire Peter R. de Vries

Au cours du procès, l'accusation avait requis une peine d'emprisonnement à perpétuité pour les trois principaux suspects: le tireur présumé, le chauffeur et le commanditaire. Le tireur et le chauffeur ont été condamnés par le tribunal à 28 ans de prison, le commanditaire à 26 ans et 1 mois. Il s'agissait de la peine la plus élevée possible dans son cas, étant donné qu'il avait déjà été condamné dans une autre affaire pénale.

Le tribunal a également prononcé des peines inférieures à celles réclamées par l'accusation pour d'autres accusés. Deux hommes ont été acquittés.