Pays-Bas: les deux personnes blessées dans l'effondrement d'un pont sont belges

Les deux hommes blessés dans l'effondrement, mercredi, d'un pont à Lochem, dans l'est des Pays-Bas, sont belges, a précisé jeudi l'Inspection du travail néerlandaise.

Le premier a fait une chute importante et est grièvement blessé, mais ses jours sont hors de danger. Le second est légèrement blessé et devrait bientôt quitter l'hôpital, a déclaré une porte-parole de l'Inspection du travail.

Une partie d'un pont en construction s'est effondrée mercredi. Deux hommes sont également décédés dans l'accident : un Belge et un Polonais qui travaillaient sur le chantier.