Pays-Bas: l'opposition émet une motion de censure envers la coalition de Mark Rutte

La motion de censure visant la coalition formée par le Parti populaire pour la liberté et la démocratie (VVD), l'Appel chrétien-démocrate (CDA), l'Union chrétienne (CU) et les Démocrates 66 (D66) a été introduite par le président des écologistes GroenLinks, Jesse Klaver, et est soutenue par d'autres partis d'opposition (PvdA, BBB, PVV, PvdD, DENK, le groupe Van Haga et un député indépendant Pieter Omtzigt).

Les chrétiens démocrates (CDA) au pouvoir ont annoncé la semaine passée vouloir renégocier la limitation d'émissions d'azote dans le cadre d'un accord de coalition. Ils ne souscrivent plus à date limite de 2030 pour la réduction de ces émissions.