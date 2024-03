Pays-Bas: un baron de la drogue fait appel de sa condamnation à la perpétuité

Le baron de la drogue le plus redouté des Pays-Bas, Ridouan Taghi, a fait appel de sa condamnation à la prison à perpétuité, prononcée fin février, pour une série de meurtres commis entre 2015 et 2017. Son avocat Michael Ruperti a confirmé une information à ce sujet de NU.nl.

Ridouan Taghi, 46 ans, né au Maroc et ayant grandi aux Pays-Bas, est considéré comme le cerveau du cartel de drogue surnommé la "Mocro Maffia", une organisation qualifiée par l'accusation de "machine à tuer bien huilée". Il a été condamné notamment pour cinq assassinats et deux tentatives d'assassinat.

Le verdict avait été rendu presque six ans après le début de ce procès, qui s'est déroulé sous haute sécurité. L'armée a été mobilisée pour sécuriser les abords du tribunal et les procureurs et juges, non identifiés, s'y rendaient en voitures blindées.