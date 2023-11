PaysBas: un nouveau négociateur pour former un gouvernement

Le nouveau responsable de la conduite des négociations est l'ancien ministre de l'Education du parti travailliste, Ronald Plasterk, 66 ans. Son travail consistera à faire la navette entre les dirigeants des partis et à déterminer qui est prêt à travailler avec qui.

Le leader néerlandais d'extrême droite Geert Wilders a relancé sa tentative de former une coalition gouvernementale mardi, en nommant un nouveau responsable chargé de conduire les négociations, au lendemain de la démission de son prédécesseur à la suite d'allégations de fraude.

M. Plasterk, qui a également été ministre de l'Intérieur, professeur d'université, chroniqueur et chercheur en cancérologie, a obtenu un "large soutien" de la part des principaux dirigeants du parti, selon la présidente de la chambre basse, Vera Bergkamp.

"Le résultat de l'élection est surprenant pour beaucoup, mais le pays doit être gouverné", a fait valoir M. Plasterk devant la presse.

Il a ajouté qu'il se mettrait immédiatement au travail, rencontrant les chefs de parti dans le but de faire rapport au Parlement au début du mois prochain.

La communauté internationale, à commencer par les dirigeants européens, observe de près les tentatives de M. Wilders et de son Parti de la Liberté (PVV) de parvenir à former un gouvernement avec des partenaires qui se méfient de ses prises de position véhémentes contre l'islam, l'immigration et l'Union européenne.