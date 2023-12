Pékin accuse les USA d'attiser les tensions en mer de Chine avec un navire dans ses eaux

"Le 4 décembre, le navire de combat littoral USS Gabrielle Giffords est entré illégalement dans les eaux proches du récif de Ren'ai, dans la région chinoise de Nansha, sans l'approbation du gouvernement chinois", a déclaré Tian Junli, porte-parole de la zone de commandement sud de l'armée chinoise.

Le récif de Second Thomas, appelé en chinois récif de Ren'ai, se trouve à environ 200 kilomètres de l'île de Palawan, à l'ouest des Philippines, et à plus de 1.000 kilomètres des plus proches terres chinoises, l'île de Hainan.