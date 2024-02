Pékin demande à Washington de stopper le "harcèlement" de ses ressortissants

Dans un compte-rendu des entretiens de dimanche entre Wang Xiaohong et Alejandro Mayorkas, Pékin a exhorté Washington à "cesser de harceler et de contrôler les étudiants chinois sans raison apparente", a indiqué l'agence de presse nationale Chine nouvelle.

Les autorités américaines accusent la Chine d'être complice du commerce du fentanyl, qui est beaucoup plus puissant que l'héroïne et qui est responsable de plus de 70.000 décès par overdose par an aux Etats-Unis.

Le mois dernier, à Pékin, les autorités américaines et chinoises sont convenues de coopérer pour réduire la production des ingrédients nécessaires à la fabrication du fentanyl.