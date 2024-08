Pékin et Washington échangent des avertissements sur la mer de Chine méridionale

"Les Etats-Unis ne doivent pas utiliser les traités bilatéraux comme un prétexte pour saper la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine, pas plus qu'ils ne doivent soutenir ou cautionner les actions illégales des Philippines", a déclaré le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, lors de leur entretien, selon la chaîne chinoise CCTV.

Il a également, reprenant le langage désormais habituel des Etats-Unis en la matière, "souligné l'importance du maintien de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan".

- Chine et Russie -

L'émissaire américain a aussi fait part une nouvelle fois des "inquiétudes" américaines face au "soutien apporté par la Chine à l'industrie de défense russe."

Les tensions entre Pékin et Manille se sont intensifiées ces derniers mois et ont été marquées par une série de confrontations en mer de Chine méridionale, dont Pékin revendique une grande partie des îles et récifs malgré une décision d'un tribunal international qui avait rejeté ces prétentions en 2016.

Lundi, la Chine a annoncé avoir pris "des mesures de contrôle" après un nouvel incident avec des navires philippins près d'un atoll disputé en mer de Chine méridionale, le quatrième en une semaine.