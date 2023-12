Pékin recommande à Manille "d'agir avec prudence" après de vives tensions en mer

"La raison d'origine est que les Philippines ont changé leur position politique, renié leurs propres engagements, continué à provoquer et causer des troubles en mer, et à porter atteinte aux droits légaux de la Chine", selon ce verbatim.

"Nous avons eu un échange franc et sincère et à la fin de notre appel nous avons eu une compréhension plus claire de nos positions respectives sur un certain nombre de questions", a commenté pour sa part M. Manalo.

"Nous avons tous deux souligné l'importance du dialogue" pour traiter ces sujets, selon M. Manalo.