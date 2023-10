Pékin renforce son arsenal nucléaire à un rythme accéléré, selon Washington

La Chine développe son arsenal nucléaire à un rythme plus rapide qu'estimé auparavant par les États-Unis, en ligne avec les ambitions affichées par le président Xi Jinping, avance un rapport du Pentagone diffusé jeudi.

Selon les estimations américaines, la Chine disposait de "plus de 500 têtes nucléaires opérationnelles en mai 2023" et est en voie d'en avoir "probablement plus de 1.000 d'ici 2030", indique ce rapport annuel sur "la puissance militaire chinoise", mandaté par le Congrès américain.

"C'est en voie de dépasser certaines de nos projections antérieures", affirme-t-il.