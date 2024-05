Pékin sanctionne des entreprises américaines en riposte à la "coercition économique" de Washington

"Depuis un certain temps, les Etats-Unis (...) imposent sans discernement des sanctions illégales et unilatérales contre des sociétés chinoises prétendument liées à la Russie", souligne dans un communiqué le ministère des Affaires étrangères.

Dénonçant "une intimidation unilatérale et une coercition économique portant gravement atteinte aux droits et aux intérêts légitimes et légaux des entreprises, institutions et individus chinois", le ministère annonce des "contre-mesures".

Il cite aussi comme motif le fait que "pendant ce temps, les Etats-Unis continuent de vendre des armes à Taïwan", dont Pékin revendique la souveraineté.