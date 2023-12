A Pékin, von der Leyen veut aborder "déséquilibres et différends" entre Chine et UE

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a appelé jeudi à traiter "les déséquilibres et différends" entre l'Union européenne et la Chine, à l'occasion de leur premier sommet en face-à-face en plus de quatre ans.

"La Chine est le plus important partenaire commercial de l'UE", a rappelé Ursula von der Leyen, "mais il y a clairement des déséquilibres et différends que nous devons traiter".