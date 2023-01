Pérou: avancer les élections et débloquer les routes pour sortir du "bourbier"

La présidente du Pérou tente de sortir le pays "du bourbier" en demandant au Parlement d'approuver une nouvelle avancée des élections générales, tandis que police et armée ont été appelées à dégager les dizaines de barrages routiers dressés à travers le pays qui commence à connaître de graves pénuries.

"Que les élections soient avancées" et puissent sortir le pays "du bourbier dans lequel nous sommes", a déclaré vendredi Mme Boluarte, indiquant que son gouvernement soutient l'initiative de l'opposition d'avancer à décembre 2023 les élections présidentielle et législative.

"Nous soumettons ce projet de loi à l'examen des ministres afin d'avancer les élections à décembre 2023", a-t-elle ajouté depuis l'aéroport de Lima lors d'une opération d'envoi de médicaments et matériel médical dans le sud du pays paralysé par les blocages routiers.

La présidente par intérim dirige le Pérou depuis la destitution le 7 décembre par le Parlement de l'ex-président élu, Pedro Castillo, qui a entraîné de violentes manifestations ayant fait au moins 46 morts.

Elle a souligné que dès que le Parlement décidera d'avancer les élections, "nous, au sein de l'Exécutif, demanderons immédiatement ces élections. Personne n'a intérêt à s'accrocher au pouvoir (...) Je n'ai aucun intérêt à rester à la présidence. Si je suis ici, c'est parce que j'ai assumé ma responsabilité constitutionnelle et nous serons ici jusqu'à ce que le Parlement (...) convoque des élections".

Mais pour contenir la grogne naissante, elle avait déjà proposé au Parlement d'avancer les élections générales à avril 2024. Un premier vote de la chambre monocamérale le 20 décembre avait validé la proposition de loi, et un second devait l'entériner.

"Cependant, les protestations continuent, il y a plus de blocages et de violence", a reconnu Mme Boluarte vendredi.

Les manifestations se poursuivent quotidiennement et les protestataires réclament sans relâche la démission immédiate de la présidente et du Parlement, et la mise en place d'une Assemblée constituante.

- Débloquer les routes -

Jeudi soir, alors que les autorités recensaient 88 barrages routiers dans 8 des 25 régions du Pérou, les ministères de l'Intérieur et de la Défense ont annoncé dans un communiqué que "la police nationale du Pérou, avec l'appui des forces armées, va effectuer le déblocage des routes du réseau national".

Ces barrages entraînent des pénuries de produits de base et de carburants, font grimper les prix et, selon le gouvernement, compliquent l'accès aux soins et l'arrivée des médicaments dans plusieurs régions.