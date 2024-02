Pérou: découverte d'un lézard inconnu, baptisé en l'honneur du chanteur d'Iron Maiden

Une espèce inconnue de lézard a été découverte dans une réserve de la jungle péruvienne et baptisée en l'honneur de Bruce Dickinson, chanteur du groupe britannique de heavy metal Iron Maiden, a annoncé vendredi le Service national des zones naturelles protégées (Sernanp).

"L'espèce porte le nom de Paul Bruce Dickinson, chanteur du légendaire groupe de heavy metal Iron Maiden", a indiqué le Sernanp, sans préciser si les scientifiques à l'origine de la découverte comptent parmi eux des fans de musique metal.

Bruce Dickinson, 65 ans, est le chanteur du groupe fondé en 1975 à Londres, considéré comme l'un des plus importants et des plus représentatifs du genre. Iron Maiden compte des légions de fans à travers le monde, notamment au Pérou où il s'est déjà produit.

L'Enyalioides dickinsoni se distingue par sa tête orangée, son corps vert et ses courtes pattes.