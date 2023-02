Pérou: nouveau refus du Parlement, les manifestations se poursuivent

Le Parlement péruvien a rejeté jeudi une nouvelle proposition visant à avancer les élections à la fin de cette année et prévoyant aussi la tenue d'un référendum sur une assemblée constituante dans l'espoir de calmer l'actuelle vague de manifestations.

Le projet de loi, présenté par le parti de gauche Peru Libre, a été rejeté par 75 députés, tandis que 48 ont voté pour et deux se sont abstenus.

"La réforme n'a pas atteint le nombre de voix (...) par conséquent le projet de loi n'a pas été approuvé", a déclaré José Williams, président du Congrès, après un débat qui a duré un peu plus de quatre heures.

Suite à ce quatrième rejet, le parlementaire Jaime Quito, auteur de la proposition, a déclaré que "le Congrès doit fermer. Ce qui va se passer, c'est que Dina Boluarte devra démissionner".

- "Responsabilité historique" -

"Qu'elle (Dina Boluarte) démissionne le plus vite possible, et qu'il y ait des élections le plus vite possible", a déclaré Marie Yucra, une céramiste de 30 ans venue du district de José Domingo de Choquehuanca à Puno (Sud).

Les manifestants s'en sont également pris aux "vendus de la presse" et ont montré leur méfiance à l'égard des journalistes en général, car ils considèrent que leur couverture favorise le gouvernement péruvien.

Dans la matinée, des dizaines d'autres personnes se sont rassemblées devant le siège des principales chaînes de télévision privées du pays pour exprimer leur mécontentement.

Des femmes de la communauté aymara du sud-est du Pérou, certaines accompagnées de bébés, ont scandé des slogans contre la police.

La contestation a déjà fait 48 morts en sept semaines.