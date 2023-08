Phase décisive des primaires au Mexique: "C'est le temps des femmes"

Une femme présidente du Mexique en 2024 ? La pré-campagne au sein du pouvoir et de l'opposition entre dans sa phase décisive dimanche et lundi, avec deux femmes favorites pour les résultats attendus les 3 et 6 septembre.

"C'est la transformation et c'est le temps des femmes", a déclaré samedi l'ex-maire de Mexico Claudia Sheinbaum devant des milliers de partisans réunis dans la capitale.