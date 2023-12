Philippines: des milliers de personnes fuient leur foyer avant une tempête tropicale

Cet habitant de la région "a ignoré les avertissements et est allé ramasser des noix de coco flottant sur la rivière. On pense qu'il a été emporté", a déclaré le major Meliton Sango.

Plus de 100 navires se sont échoué ou ont cherché refuge dans les ports, et plus de 5.000 passagers sont restés bloqués dans le port de Manille, les services de ferry vers le centre et le sud des Philippines ayant été suspendus.

Une vingtaine de tempêtes et de typhons frappent chaque année le pays ou ses eaux environnantes, faisant des centaines de victimes et de nombreux dégâts.

Jelawat est la onzième tempête de l'année, selon les services météorologiques.