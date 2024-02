Philippines: le bilan du glissement de terrain monte à 54 morts

Le précédent bilan était de 35 morts et 77 disparus, mais 19 corps ont été découverts sous d'autres débris déblayés dimanche, ont précisé les autorités locales.

Le glissement de terrain provoqué mardi par d'importantes pluies dans un village minier du sud des Philippines a fait 54 morts et 63 disparus, selon un nouveau bilan publié dimanche.

Le glissement de terrain dans le village de Masara, proche d'une mine d'or, a notamment enseveli la station de bus pour les employés de la mine, ainsi que 55 maisons de ce village de l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines.

Rochers, boue et arbres ont dévalé plus de 700 metres le long d'une montagne proche de la mine, et enterré près de neuf hectares.

Vendredi, une fillette de trois ans avait été retrouvée vivante sous les décombres, ce que les sauveteurs avaient qualifié de "miraculeux".