Philippines: le bilan du glissement de terrain s'élève à au moins 35 morts

Le glissement de terrain qui a eu lieu mardi dans un village minier du sud des Philippines a fait 35 morts et 77 disparus, selon un nouveau bilan samedi.

Deux séismes, l'un de magnitude 5,8 à 11h22 locales (04h22 HB) et un second de magnitude 5,4, deux heures plus tard, ont interrompu durant plusieurs heures les opérations de sauvetage dans le village minier de Masara, sur l'île de Mindanao.

Il n'a pas été fait état dans l'immédiat de victimes ou de dégâts matériels.