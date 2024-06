Philippines: les dernières accusations contre la militante Leila de Lima abandonnées

L'ancienne ministre des Philippines et militante Leila de Lima, en bute à des poursuites judiciaires après avoir enquêté sur des exactions commises du temps de l'ancien président Rodrigo Duterte, a annoncé lundi que les dernières accusations pesant contre elle étaient levées.

Leila de Lima, 64 ans, a passé plus de six ans en prison pour des accusations de trafic de drogue qu'elle et des groupes de défense des droits de l'homme ont qualifiées de parodie de justice et de vengeance.